"Отколете Донбасс!" В Госдуме пригрозили Украине потерей территорий

Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников заявил, что после выборов президента 31 марта Украина якобы может потерять весь Донбасс.

Россия, в свою очередь, по его словам, признает регион отдельным "государством". Наглыми угрозами одиозный коммунист разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупация Донбасса Uapress.info

"Донбасс, скорее всего, тоже вы отколете после этих выборов. Отколете! Дело не в признании выборов, а в признании Донбасса со стороны России. И вы дальше продолжите югославизацию своей страны! Либо вы остановитесь!" — озвучил он наглый ультиматум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Калашников проговорился о том, что для оккупации Крыма Россия привлекала ОМОН. Более того, он обвинил украинцев в избиении российских захватчиков.

Также политик призвал Россию ускорить процесс "объединения", чтобы не дать Украине уничтожить мир. Калашников считает, что украинские и российский народы имеют генетическую общность.

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