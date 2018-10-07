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ПолитикаЭкономика

''Отключить свет'' в Кремле: страна НАТО задумалась об ударе по России

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Британское военное командование готово ответить кибератаками на возможную агрессию России против стран Запада.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Указано, что, если не принимать во внимание использование ракет с ядерными боеголовками Trident, Великобритания не имеет достаточного потенциала оружия для противостояния России. В связи с этим правительство пришло к выводу развивать потенциал в киберпространстве, чтобы иметь возможность "отключить свет в Кремле".

Это даст Лондону больше вариантов, если РФ решит захватить небольшие острова Эстонии, или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе, или использует нерегулярные войска, чтобы осуществить атаку на британских военных, или пригрозит новому авианосцу.

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В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за последние десять лет военные учения. Указано, что на учениях, в частности, отрабатывают и проведение кибератак, а также инсценировку битвы с противником.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам.

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Bavchenkov Alexandr
Bavchenkov Alexandr
Сказали долбанут по Камчатке. Результат неплохой. Тихоокеанский флот - ВСЕ! Восточна часть Сибири и так малонаселенная,а так очистят для Китайцев.
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Васильев Александр
Васильев Александр
А зачем тушить свет в Кремле? Достаточно просто обрушить ключевые иинфраструктурные серваки. 30 минут будет вполне достаточно для полноценного «тушите свет!».
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Олег Олег
Олег Олег
Васильев Александр, хохлокибервоин, для тебя 30 мин. достаточно? Попробуй даун. Ты писал в 20:21, до 22:00 наверное успеешь, хохлочурка
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