''Отключить свет'' в Кремле: страна НАТО задумалась об ударе по России

Британское военное командование готово ответить кибератаками на возможную агрессию России против стран Запада.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Указано, что, если не принимать во внимание использование ракет с ядерными боеголовками Trident, Великобритания не имеет достаточного потенциала оружия для противостояния России. В связи с этим правительство пришло к выводу развивать потенциал в киберпространстве, чтобы иметь возможность "отключить свет в Кремле".

Это даст Лондону больше вариантов, если РФ решит захватить небольшие острова Эстонии, или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе, или использует нерегулярные войска, чтобы осуществить атаку на британских военных, или пригрозит новому авианосцу.

В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за последние десять лет военные учения. Указано, что на учениях, в частности, отрабатывают и проведение кибератак, а также инсценировку битвы с противником.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам.