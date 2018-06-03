"Откинули назад": российский школьник рассказал о "косяке" Путина

Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, который год назад задал вопрос президенту России Владимиру Путину, заявил, что за год озвученные ним проблемы только усугубились.

Так, юноша во время "Прямой линии" с президентом РФ в 2017 году заявил, что его отец отработал примерно 20 лет в органах внутренних дел, вышел на пенсию, однако по-прежнему находится в очереди по предоставлению выплаты на покупку жилья, пишет РИА "Новости".

В ответ Путин уточнил, откуда возник такой вопрос. Прилепа же заявил, что его подготовила жизнь.

Спустя год школьник рассказал журналистам, что проблема только усугубилась.

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"В общем, за год ничего не изменилось. Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху", — отметил он.

Парень рассказал, что если бы у него снова была возможность задать вопрос президенту России, он бы поинтересовался достижениями Путина за годы его работы на посту.

"Спросил бы, считает ли Владимир Владимирович годы своей работы президентом успешными", — резюмировал Данила Прилепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист на КремльТВ напомнил о лжи Путина.