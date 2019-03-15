"Отказываются учить мову!" На росТВ снова ажиотаж из-за украинского языкового закона

На российском телевидении разразились новыми фейками о языковом законе, рассмотрение которого продолжает Верховная Рада Украины.

Пропагандисты заявили, что украинцы якобы абсолютно в нем не нуждаются, поскольку сами не хотят учить родной язык. Нелепыми выдумками рупоры Кремля блеснули в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уничтожить все языки кроме украинского. В Верховной Раде рассматривают новый еще более жесткий языковой закон. Чего им не ймется, спрашивается? Войну гражданскую из-за этого начали, а вот теперь все продолжают. За попытку сохранить двуязычие можно схлопотать 10-летний тюремный срок! Борьба за русский язык фактически приравнивается новым законом к госизмене", — устрашающе отметил ведущий передачи Евгений Попов.

Ольга Скабеева Скриншот видео

В свою очередь, его жена, скандальная Ольга Скабеева начала навязывать публике мысль о том, что украинское общество якобы полностью равнодушно к защите государственного языка.

"Рада полностью оторвана от реальности. Принуждение к мове в конечном итоге выглядит невероятно комично. Простые украинцы отказываются учить эту самую мову за ненадобностью, а украинцы непростые, высокопоставленные чиновники мучаются, страдают", — сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скабеева истерично отреагировала на намерение Украины принять нашумевший языковой закон. Она заявила, что это событие ознаменует окончательную потерю нашей страны Россией.

Возмущаясь по поводу якобы запрета русского языка в Украине, Скабеева опозорилась в прямом эфире. Она назвала роман писателя Михаила Булгакова "Белая гвардия" "Молодой гвардией" и осудила, что театральные постановки по нему будут показывать на украинском языке.

В студии у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева также устроили бурную дискуссию о языковом законе. Рупоры путинского режима увидели в нем признаки тотального запрета русского языка даже на бытовом уровне.

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