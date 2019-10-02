"Отказалась от операции": появились тревожные данные о Елизавете II

Здоровье британской королевы Елизаветы II ухудшается, она отказалась от крайне необходимой ей операции на колене в сентябре.

По данным британского издания Express, королева с трудом передвигается. Здоровье Елизаветы II вызывает опасение у ее родных, поскольку больное колено все чаще дает о себе знать.

Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако она отказывается от лечения. Елизавета II считает, что не может несколько недель провести в клинике и пропустить все запланированные мероприятия.

Елизавета II

Отметим, что проблемы с коленом у Елизаветы II начались еще в 2003 году, когда она неудачно упала и порвала связки. Тогда королеве провели операцию. Лечение было успешным, однако с возрастом старая травма вновь обострилась. Еще в 2018 году Елизавета II призналась одной из посетительниц выставки цветов в Челси, что колено до сих пор доставляет ей массу неудобств, а сейчас болезнь и вовсе мешает королеве ходить. Родные не теряют надежду уговорить королеву довериться хирургам.

Как сообщал OBOZREVATEL, королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в оскорблении нового премьер-министра Бориса Джонсона. Все из-за того, что глава государства не стала снимать с локтя сумку во время рукопожатия.

Ранее королева проигнорировала крещение своего правнука, сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи Гаррисона.

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