Отец на грани смерти: в США парень не носил маску и заразил COVID-19 всю семью
Во Флориде 42-летний Джон Плейс попал в реанимацию после того, как его заразил коронавирусом собственный сын.
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Как пишет Daily Mail, он не послушал советов родителей, встречался с друзьями и не носил маску.
Мужчина находится в отделении интенсивной терапии в региональном медицинском центре города Плантейшен, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Заразил его 21-летний сын, который, не послушав советов родителей, гулял с друзьями и не носил защитную маску.
"Он всегда уверял меня: "Не волнуйся, мама, я все делаю правильно. Расслабься"", – рассказала Мишель Зимет. Она добавила, что умоляла сына подумать об отце, который находится в группе риска из-за избыточного веса и диабета.
В итоге заразилась вся семья, однако остальные члены семьи уже идут на поправку.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сан-Антонио (Техас, США) парень скончался от коронавируса после посещения COVID-вечеринки.