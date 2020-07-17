Отец на грани смерти: в США парень не носил маску и заразил COVID-19 всю семью

Врачи во Флориде борются за жизнь мужчины.

Во Флориде 42-летний Джон Плейс попал в реанимацию после того, как его заразил коронавирусом собственный сын.

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Как пишет Daily Mail, он не послушал советов родителей, встречался с друзьями и не носил маску.

42-летний Джон Плейс подключен к ИВЛ

Мужчина находится в отделении интенсивной терапии в региональном медицинском центре города Плантейшен, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заразил его 21-летний сын, который, не послушав советов родителей, гулял с друзьями и не носил защитную маску.

"Он всегда уверял меня: "Не волнуйся, мама, я все делаю правильно. Расслабься"", – рассказала Мишель Зимет. Она добавила, что умоляла сына подумать об отце, который находится в группе риска из-за избыточного веса и диабета.

Во Флориде врачи борются за жизнь 42-летнего Джона Плейса

В итоге заразилась вся семья, однако остальные члены семьи уже идут на поправку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сан-Антонио (Техас, США) парень скончался от коронавируса после посещения COVID-вечеринки.