Отдать Крымский мост: в Москве переполошились из-за предложения украинского нардепа

В России вызвало настоящее возмущение заявление нардепа, лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова о том, что Россия как страна-оккупант должна передать Крымский мост международному консорциуму.

В частности, депутат Госдумы Дмитрий Белик в иронической форме предложил Украине "изготовить сертификат" в Photoshop и написать там, что мост был получен "в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного". Он подчеркнул, что Россия на такой шаг не пойдет, передает Russia Today.

Он также предположил, что Украина будет подавать из-за моста жалобы в экологические и регулирующие судоходство организации.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек возмутился, что контрибуцию платят страны, проигравшие войны.

"Я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение", — сказал он, утверждая при этом, что страны якобы никогда не воевали.

Бальбек также обвинил Чубарова в "раздвоении мировоззрения".

При этом российский политолог Иван Мезюхо оскорбил украинского нардепа, заявив, что он якобы "пиарится".

Ранее в блиц-интервью "Обозревателю" лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия как страна-оккупант должна передать Крымский мост международному консорциуму, который следует создать.