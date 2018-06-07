"Отдать Крым Украине": в России пообещали наказать скандального актера

Актера Михаила Ефремова могут привлечь к уголовной ответственности в России за предложение отдать Украине незаконно построенный Крымский мост.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РБК.

"Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности", — утверждает чиновник.

В то же время, депутат признанной незаконной в Украине Государственной думы, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская посоветовала Михаилу Ефремову "даже не мечтать" об этом.

"Всем желающим "сдать", "продать", "купить", "обменять", "захватить" Крым скажу одно: расслабьтесь, дышите глубже и даже не мечтайте", - сказала она журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 5 июня, скандальный российский актер Михаил Ефремов дал интервью популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю, где красноречиво высказался о том, что РФ должна отдать крымский мост Украине, а также поставлять газ в страну бесплатно, и только таким способом, по его словам, государства смогут "помириться".