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''Отдали казаков османцу!'' Соловьев выдал новый маразм о Томосе ПЦУ

3.1тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что, получив Томос об автокефалии от Вселенского патриархата, Украина предала казаков и принесла их подвиги в жертву Османской империи.

Кроме того, новосозданную Православную церковь Украины он назвал "сатанинской". Ехидную речь Соловьев озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

"Коммерсант"

"Вы объединили сатанинскую церковь, еретиков и отдали украинские несчастные души на откуп османскому игу! Вы принесли в жертву казаков османцу!" — высказался он.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
российская пропагандаПравославная церковь Украины
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Томос
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Неканоническая СЕКТА стукачей и вертухаев "РПЦ" канула в Лету как дерьмо-наследие Совецкого Союза и Сралина !
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1
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Та пусть пиздит шут царский,он за это бабло получает,его только какцапские ватаны и смотрят.
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3
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мартененко Сергей, Ну видимо еще и весь коллектив обозревателя смотрит. Кстати а что он спиздел?
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
От Камчатки до мАсквы Взрывы сильные слышны... Это всполыхнули РуссоЖОПЫ, Их поджег Константинополь.
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3
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