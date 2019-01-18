''Отдали казаков османцу!'' Соловьев выдал новый маразм о Томосе ПЦУ

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что, получив Томос об автокефалии от Вселенского патриархата, Украина предала казаков и принесла их подвиги в жертву Османской империи.

Кроме того, новосозданную Православную церковь Украины он назвал "сатанинской". Ехидную речь Соловьев озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев "Коммерсант"

"Вы объединили сатанинскую церковь, еретиков и отдали украинские несчастные души на откуп османскому игу! Вы принесли в жертву казаков османцу!" — высказался он.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!