''Отдали казаков османцу!'' Соловьев выдал новый маразм о Томосе ПЦУ

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что, получив Томос об автокефалии от Вселенского патриархата, Украина предала казаков и принесла их подвиги в жертву Османской империи.
Кроме того, новосозданную Православную церковь Украины он назвал "сатанинской". Ехидную речь Соловьев озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Владимир Соловьев
"Коммерсант"
"Вы объединили сатанинскую церковь, еретиков и отдали украинские несчастные души на откуп османскому игу! Вы принесли в жертву казаков османцу!" — высказался он.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора.
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