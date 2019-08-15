"Отдайте Смоленск!" В Беларуси заговорили о возврате захваченных Россией территорий

Если Россия решит реализовать поворот русла реки Днепр, которая берет начало в Смоленской области, тогда она должна вернуть эти территории Беларуси как ее исторические земли.

Такое мнение выразил беларуский аналитик Игорь Тышкевич на своей странице в Facebook, комментируя скандальные претензии России по поводу того, что воды Днепра якобы являются "исконно русскими".

"В России сделали заявление о возможности переброски "исконно русских" вод от истоков Днепра в обход Украины в "исконно русский" Крым. С одной стороны, а почему бы и нет – вот говорили, что древние укры Черное море выкопали. Так ради Бога – лопату в зубы и копать речку, в том числе по дну уже выкопанного Черного моря", – иронизирует он.

"Но есть и другая сторона медали. За поребриком сказали про истоки Днепра и напомнили, что они находятся в Смоленской области. На этом месте на слове "исконно" проснулись беларусы. Как-никак, Смоленск – беларуский город, и это признавали даже большевики", – добавил эксперт.

Тышкевич напомнил, что ССРБ была провозглашена именно в Смоленске, и именно Смоленск как беларуский город, подконтрольный на тот момент большевикам, был первой столицей "советской Беларуси". Следовательно, он должен быть возвращен.

"Господа хорошие в Кремле. Прекрасно, что вы заговорили об "исконных" землях. Нам чужого не надо – отдаете Смоленск с окрестностями, а потом мы спокойно уже сами порешаем с Украиной, куда и как должны течь воды Днепра, берущего начало на исконно беларуских землях и текущих далее по исконно украинским", – обратился он к российским оккупантам.

Беларусь хочет вернуть Смоленск "Пикабу"

Более того Тышкевич уверен, что при таком развитии событий проблема обеспечения временно аннексированного Крыма пресной водой решится сама собой.

"Крым? Ну, так там вода будет. За это Беларусь двумя руками. И на сайте МИД, и на издаваемых в Беларуси картах полуостров обозначен как украинский и никак иначе. Поэтому, как разберутся украинцы с проявлениями политического рейдерства, так и вода появится. Более того, если надо будет – беларуские строители поучаствуют в тендерах на восстановление канала – подубили ведь его некоторые скрепные товарищи. Канал – он любит воду, а не скрепы и камни с неба", – подытожил Тышкевич.

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