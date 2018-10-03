МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

''Отдайте Харьков и Одессу'': депутат Госдумы замахнулся на украинские города

Читать материал на украинском

Депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников отличился невменяемым заявлением о том, что Украина должна отдать Харьков и Одессу России ввиду того, что они якобы всегда были "русскими" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Новые территориальные претензии страны-агрессора он озвучил во время перепалки с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"У моей жены фамилия Марченко, украинская. Я работал в Одессе, для меня Одесса более украино-русская, чем ты. А ты убирайся во Львов и живи там вот в этом Львове своем!" — начал агрессивные нападки на украинского гостя в студии политик страны-агрессора.

Однако Трюхан дал ему отпор и призвал отстать от Украины, оставив ее в покое. Что касается странных выкриков Калашникова о Львове, то украинец напомнил ему, что является уроженцем совсем другого города — Харькова.

Новости
"Харьков, Одесса и Днепр – России": человек Путина раскрыл аппетиты Кремля

"Я сам — харьковчанин. И в Харькове, независимо от того, на каком языке разговаривают, — это украинцы", — поставил на место невменяемого депутата Госдумы Трюхан. Такой ответ вызвал гнев Калашникова, и он решил завершить дискуссию прямыми угрозами в адрес Украины, касающимися ее территориальной целостности.

"Основная Украина — это русские! И Харьков русский! Он у вас никогда не был! Отдайте Харьков, Одессу и все остальное!" — едко заявил одиозный коммунист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации России Игорь Морозов выдал бредовое заявление о том, что после разрыва Украиной договора о дружбе со страной-агрессором Харьковская, Николаевская и Одесская область якобы войдут в состав РФ.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Вадим Трюхан
Место
Россия
Объект
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" ввиду того, что они якобы всегда были "русскими"" Якобы? Всё становится ясно, если почитать учебник истории, только реальной, а не украинской альтернативной
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да...скоро там будет российский флаг...вы ж его сами и повесите
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги