''Отдайте Харьков и Одессу'': депутат Госдумы замахнулся на украинские города

Депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников отличился невменяемым заявлением о том, что Украина должна отдать Харьков и Одессу России ввиду того, что они якобы всегда были "русскими" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Новые территориальные претензии страны-агрессора он озвучил во время перепалки с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"У моей жены фамилия Марченко, украинская. Я работал в Одессе, для меня Одесса более украино-русская, чем ты. А ты убирайся во Львов и живи там вот в этом Львове своем!" — начал агрессивные нападки на украинского гостя в студии политик страны-агрессора.

Однако Трюхан дал ему отпор и призвал отстать от Украины, оставив ее в покое. Что касается странных выкриков Калашникова о Львове, то украинец напомнил ему, что является уроженцем совсем другого города — Харькова.

"Я сам — харьковчанин. И в Харькове, независимо от того, на каком языке разговаривают, — это украинцы", — поставил на место невменяемого депутата Госдумы Трюхан. Такой ответ вызвал гнев Калашникова, и он решил завершить дискуссию прямыми угрозами в адрес Украины, касающимися ее территориальной целостности.

"Основная Украина — это русские! И Харьков русский! Он у вас никогда не был! Отдайте Харьков, Одессу и все остальное!" — едко заявил одиозный коммунист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации России Игорь Морозов выдал бредовое заявление о том, что после разрыва Украиной договора о дружбе со страной-агрессором Харьковская, Николаевская и Одесская область якобы войдут в состав РФ.