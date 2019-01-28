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''Отбитые наглухо!'' В России опозорились выступлением мертвого писателя

1.2тЧитать материал на украинском

Российские СМИ "воскресили" чешского писателя-сатирика Ярослава Гашека, умершего в 1923 году.

На это обратил внимание глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook, предоставив соответствующий скриншот новости издания РФ.

В частности, речь шла о пятом гастрольном туре россиян в Индию, где они представили культурную программу. На второй день, согласно анонсу, должен был выступать Гашек. Стоит отметить, что эту запись через какое-то время удалили.

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"Второй день посвятят межнациональной культуре. Пройдет встреча с писателями Бурятии. Выступит литератор из Чехии Ярослав Гашек, который какое-то время жил в Иркутске. Он был издателем первой в мире газеты на бурятском языке", – было сказано в анонсе.

''Отбитые наглухо!'' В России опозорились выступлением мертвого писателя

"Когда русские губернаторы прекращают стреляться на дуэли из удавов, на дне русского искусства в Индии приезжает Ярослав Гашек. Хорошо, что не сам Швейк. Отбиты наглухо", – написал Арьев.

Напомним, что Ярослав Гашек — чешский писатель-сатирик и драматург умер 3 января 1923. Мировую известность он получил благодаря неоконченному роману "Похождения бравого солдата Швейка".

Ярослав Гашек

Ярослав Гашек

wikipedia

В сети бурно отреагировали на очередной прокол российских СМИ. Пользователи вспомнили сразу других известных писателей.

"Они точно в другой реальности живут", "Что-то Льва Толстого не пригласили с докладом", "Спиритический сеанс проведут", "Идиоты уже есть. Осталось дождаться Достоевского", "Что это было", – отметили в сети.

''Отбитые наглухо!'' В России опозорились выступлением мертвого писателя

Как сообщал OBOZREVATEL, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов ранее вызвал на дуэль внефракционного депутата Верховной Рады Украины Бориславу Березу из-за пропагандистки Ольги Скабеевой. В ответ украинский нардеп назначил место и дату поединка.

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Персона
Владимир Арьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Это уже победа, или надо ещё немного подождать?
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Sumkin Feodor
Sumkin Feodor
Khruslov Alexey, подожди, ещё нет. Вот-вот тебе поднесут в парадное победный "рязанский сахарок".))) Потом расскажут о взрыве газа, но ты этого уже не услышишь.)))
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