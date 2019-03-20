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"Подберем останки": Соловьев собрался "хоронить" Украину

1.6тЧитать материал на украинском

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия не намерена вести переговоры с Украиной, поскольку ее как государство вскоре якобы ждет гибель и распад.

Он уверен, что к этому приведет "нацистский" режим, который падет после выборов. Бредовыми рассуждениями рупор Кремля блеснул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Нам не о чем с вами переговариваться. Вы не можете понять! Все ваши политики несут чушь, они не понимают главного — мы не собираемся с вами переговариваться. Нам не о чем с вами разговаривать! Вы поймите, зачем нам разговаривать с нацистским падающим режимом? Зачем нам с вами разговаривать? Нам не надо даже с вами говорить — мы просто потом подберем останки", — угрожающе и самоуверенно заявил Соловьев.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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