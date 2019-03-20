"Подберем останки": Соловьев собрался "хоронить" Украину

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия не намерена вести переговоры с Украиной, поскольку ее как государство вскоре якобы ждет гибель и распад.

Он уверен, что к этому приведет "нацистский" режим, который падет после выборов. Бредовыми рассуждениями рупор Кремля блеснул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Нам не о чем с вами переговариваться. Вы не можете понять! Все ваши политики несут чушь, они не понимают главного — мы не собираемся с вами переговариваться. Нам не о чем с вами разговаривать! Вы поймите, зачем нам разговаривать с нацистским падающим режимом? Зачем нам с вами разговаривать? Нам не надо даже с вами говорить — мы просто потом подберем останки", — угрожающе и самоуверенно заявил Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.

Топ-пропагандист Кремля пригрозил, что Россия "почикает бандеровцев" в Украине. Это якобы произойдет сразу после ее вхождения в состав страны-агрессора.

Также Соловьев нагло высказался, заявив, что без России Украина якобы вообще не существовала бы в нынешних границах и до сих пор рискует превратиться в "пятнышко на карте".

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