От "вечной дружбы" до "жалкого лузера": с чем Трамп приехал в Британию. Все детали визита

Президент США Дональд Трамп 3 июня прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Первый день завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце.

Трамп и королева Елизавета II обменялись комплиментами, говоря о "вечной дружбе" и "безопасности и процветании обоих народов", передает ВВС. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, была затронута тема Второй мировой войны и сотрудничества в это время между двумя странами.

Визит Дональда Трампа в Британию

"Военная машина нацистов сбросила на эту страну, и прямо на этот великолепный город, тысячи бомб. Один Букингемский дворец бомбили 16 раз. И в это темное время эти люди показали миру, что значит быть британцем. Они расчистили улицы, вывесили в разбитых окнах "Юнион Джек" [британский флаг] и продолжили борьбу до победного конца. Им была нужна только победа", – заявил Трамп.

Отметим, что визит Трампа приходится на 75-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, и президент США примет участие в торжестве по этому случаю. Кстати, президента России Владимира Путина на эти мероприятия впервые за 15 лет не пригласили.

Торговля превыше всего

После речи Трампа на банкете Белый дом выпустил заявление, в котором указал, что одна из целей его визита – развитие торговых связей с Британией с помощью заключения с ней торгового соглашения.

"В феврале президент Трамп обозначил цель – заключить амбициозное торговое соглашение с Британией после того, как она покинет Евросоюз. Будучи двумя из пяти крупнейших мировых экономик, США и Британия получат возможность извлечь большую прибыль из расширенного торгового и экономического сотрудничества", – сказано в нем.

На второй день визита, 4 июня, Дональд Трамп по плану встретится на Даунинг-стрит с уходящим премьер-министром Терезой Мэй, а 5 июня они вместе отправятся на южный берег Англии, в Портсмут, где вместе с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель, другими мировыми лидерами и 300 ветеранами Второй мировой войны примут участие в церемониях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

Не все рады Трампу

4 июня в Лондоне анонсировали крупные протесты. Организаторы из "Коалиции Стоп Трамп" призывают людей собраться на Трафальгарской площади, а затем перемещаться туда, куда направится кортеж президента США.

Не менее показательным является и тот факт, что торжественный обед с Трампом и королевой отказалась посещать герцогиня Сассекская Меган Маркл.

СМИ уверены, дело в том, что герцогиня Сассекская в период президентских выборов в США в 2017 году активно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая против кандидатуры Трампа.

Не может без скандала

Каждая зарубежная поездка Трампа так или иначе сопровождается скандалами и словесными перепалками. В этот раз он обозвал мэра Лондона "жалким лузером".

"Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне", – написал он в своем Twitter по пути в Лондон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа может состояться после саммита G20, проведение которого запланировано на 28-29 июня.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!