"От Украины до Прибалтики": на российском ТВ пригрозили новыми войнами

Общественный активист из Израиля Яков Кедми, поддерживающий агрессивную политику России, заявил, что она должна и дальше возвращать себе все, что считает нужным, и не избегать конфликтов в постсоветских странах, если хочет сохранить собственное спокойствие (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он считает, что изменение такого курса грозит зеркальным развитием событий. Свою точку зрения Кедми изложил в эфире пропагандисткой программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Чем больше будет давление на Россию и чем больше она будет прогибаться, тем больше будет тех, которые присоединятся к ее врагам. И чем больше Россия будет выпрямляться и отбивать, и возвращать себе то, что надо, тем меньше их будет. И самое последнее. Пусть Россия не надеется — если она будет уходить от решения конфликтов на постсоветстком пространстве, начиная от Украины и кончая Прибалтикой, тогда эти конфликты придут к ней самой домой", — угрожающе резюмировал гость студии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кедми заявил, что Россия может начать новое вторжение, подобное тем, которые она уже осуществила в аннексированном Крыму и в Сирии.