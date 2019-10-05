От Трампа потребовали все документы о разговоре с Зеленским: новый виток скандала

Конгрессмены намерены получить документы о разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Как передает Голос Америки, три комитета Палаты представителей Конгресса США, во главе которых стоят демократы, сообщили, что направили в Белый дом повестку с требованием предоставить документы, связанные с их расследованием в отношении президента Дональда Трампа.

Конгрессмен Элайджа Каммингс из Комитета по надзору, Адам Шифф из Комитета по разведке и Элиот Энгель из Комитета по международным отношениям заявили, что были вынуждены направить повестку после того, как Белый дом не предоставил документы, которые были затребованы в письме от 9 сентября.

"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас – и всю страну – в подобное положение, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме как выдать эту повестку", – заявили законодатели.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Они намерены получить документы, связанные с телефонным разговором президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля. Законодатели требуют, чтобы Белый дом передал им запрошенные документы не позднее 18 октября. В частности, их интересует кто еще присутствовал при телефонном разговоре.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм распространила заявление, в котором указано: "Повестка ничего не меняет. Лишь больше документов, впустую потраченное время и деньги налогоплательщиков, которые продемонстрируют, что президент не сделал ничего плохого".

Аналогичная повестка направлена вице-президенту США Майку Пенсу, от которого требуют предоставить документы, касающиеся его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также запись телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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