От Трампа потребовали все документы о разговоре с Зеленским: новый виток скандала

Конгрессмены намерены получить документы о разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Как передает Голос Америки, три комитета Палаты представителей Конгресса США, во главе которых стоят демократы, сообщили, что направили в Белый дом повестку с требованием предоставить документы, связанные с их расследованием в отношении президента Дональда Трампа.
Конгрессмен Элайджа Каммингс из Комитета по надзору, Адам Шифф из Комитета по разведке и Элиот Энгель из Комитета по международным отношениям заявили, что были вынуждены направить повестку после того, как Белый дом не предоставил документы, которые были затребованы в письме от 9 сентября.
"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас – и всю страну – в подобное положение, но его действия не оставили нам другого выбора, кроме как выдать эту повестку", – заявили законодатели.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Они намерены получить документы, связанные с телефонным разговором президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля. Законодатели требуют, чтобы Белый дом передал им запрошенные документы не позднее 18 октября. В частности, их интересует кто еще присутствовал при телефонном разговоре.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм распространила заявление, в котором указано: "Повестка ничего не меняет. Лишь больше документов, впустую потраченное время и деньги налогоплательщиков, которые продемонстрируют, что президент не сделал ничего плохого".
Аналогичная повестка направлена вице-президенту США Майку Пенсу, от которого требуют предоставить документы, касающиеся его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также запись телефонного разговора Трампа и Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
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