От Трампа из-за Украины ушли два чиновника: в чем дело

Два сотрудника Административно-бюджетного управления Белого дома подали в отставку из-за решения президента США Дональда Трампа о заморозке военной помощи Украине.

Об этом рассказал их коллега Марк Сэнди во время закрытых слушаний по делу об импичменте, пишет The Hill. При этом он не назвал имена уволившихся.

Дональд Трамп "Дело"

По его словам, чиновники решили покинуть свои места после того, как не получили объяснений о замораживании предоставления оборонной помощи Украине.

По словам Сэнди, именно Трамп руководил приостановкой указанной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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