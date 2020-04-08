"Чуда не произошло": от России потребовали выполнения резолюции ООН по делу МН17. Документ

Россия должна выполнить резолюцию Совета безопасности ООН по делу о "Боинге", сбитом над Донбассом в 2014 году. Москва сама созвала заседание, на котором попыталась дискредитировать суд по делу авиакатастрофы.

С требованием выполнить резолюцию выступила Украина, которая является участником Совместной следственной группы, сообщается на Facebook-странице постоянного представительства Украины при ООН. Страна присоединилась к совместному заявлению Бельгии, Эстонии, Франции, Германии и Польши по итогам обсуждения авиакатастрофы в ООН (чтобы посмотреть документ, проскролльте новость до конца).

"Как государство-участник Совместной следственной группы Украина призывает Российскую Федерацию выполнить резолюцию Совбеза ООН №2166 и в полной мере сотрудничать с продолжающимся уголовным расследованием", – сказано в документе.

Также отмечается, что истина в трагедии будет установлена, а исполнители и заказчики –будут привлечены к ответственности.

facebook.com/UKRinUN

В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Укринформ" отметил, что Россия сама инициировала обсуждение в Совбезе расследование по делу.

"На минуту можно было представить, что в Москве наконец-то решили сообщить Совету безопасности о готовности сотрудничества со следствием, как того требует резолюция 2166. Но чуда не произошло", – заявил он.

"Россия продолжает истерически злоупотребить площадкой главного международного органа по безопасности для дискредитации судебного процесса, который начался в Гааге 8 марта", – добавил Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы рейса МН17. Переносить заседания из-за вспышки коронавируса не планировали.

Напомним, что малайзийский Boeing 777 сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

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