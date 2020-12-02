От последствий COVID-19 умер бывший президент Франции, основавший G7

В ночь на четверг, 3 декабря, скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года.

По словам представителей бывшего французского лидера, он умер дома в департаменте Луар и Шер, находясь в окружении своей семьи, пишет ВВС.

AFP со ссылкой на семью экс-президента уточняет, что смерть наступила от последствий коронавируса.

В середине ноября его госпитализировали, а 20 числа д'Эстена выписали из больницы.

Жискар д’Эстен с супругой Анной-Эймон.

Чем известен Жискар д'Эстен

Он занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 годы. На протяжении трех десятилетий д'Эстен был самым молодым президентом Франции, пока в 2017 году этот статус не перешел к действующему президенту Эммануэлю Макрону.

За время его правления во Франции были разрешены разводы по обоюдному согласию супругов, а минимальный возраст избирателей снизили с 21 года до 18 лет.

Жискар д'Эстен был последним мировым лидером, который участвовал во Второй мировой войне и последним из депутатов парламентов шести европейских стран, которые ратифицировали в 1957 году Римский договор, положивший начало созданию ЕС.

Также в 1975 году он организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий (G7).

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