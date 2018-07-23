От политиков до журналистов: в одной из стран ЕС выявили сеть российских агентов влияния

Внешняя разведка Эстонии вычислила среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, сеть агентов влияния России.

Об этом генеральный директор Департамента внешней разведки Микк Марран заявил в США на Форуме безопасности в Аспене, сообщает Delfi.

"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий", - отметил он.

Также глава эстонской разведки предупредил, что несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и с виду хорошие отношения, угроза со стороны России далеко не миновала.

Так, по его словам, в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль.

Он привел в пример политиков, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

"Что они (россияне. - Ред.) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь", — отметил Марран.

При этом он не согласился назвать ни одного конкретного политика, дипломата или журналиста, относительно которого есть подозрение, что речь идет об агенте влияния.

Напомним, ранее в США подвели итоги расследования вмешательства России в выборы.