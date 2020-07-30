От Лукашенко Путину нужна вся Беларусь, – Портников о скандале с ЧВК Вагнера

Прибытие в Беларусь наемников ЧВК Вагнера может быть частью плана президента России Владимира Путина по полному подчинению себе соседнего государства.

Такое мнение в статье для "Грани.Ру" высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, скандальная ситуация стала такой себе "белорусской рулеткой", ставка в которой – не власть, а государство как таковое.

"Лукашенко хочется быть в сильной позиции и не иметь никаких проблем с продлением собственных полномочий – только это позволит ему продолжать лавировать между Россией и Западом и не соглашаться с поглощением Беларуси. Именно поэтому он вытеснил из внутриполитической жизни всех, кто еще воспринимал Беларусь как самодостаточное государство, как страну под бело-красно-белым стягом, а не под той пародией на советский флаг, которую Лукашенко стал использовать после победы на выборах президента в 1994 году", – пишет журналист.

Он напомнил, что главная соперница нынешнего лидера Беларуси на будущих выборах – жена отправленного в тюрьму оппозиционного блогера, которой помогают штабы арестованного бывшего руководителя газпромовского банка и бывшего дипломата.

"Почему Лукашенко нужны именно такие соперники? А потому что он уверен – даже если они победят на выборах, никто не выйдет защищать их победу. Ведь раньше выходили – за Беларусь. А теперь за что – за Тихановскую? За Бабарико? Смешно даже. Что люди могут выйти просто против него, Лукашенко до последнего времени даже и в голову не приходило – чего удивляться, диктаторы живут в своем собственном мире. Зато это явно приходило в голову Путину – вот зачем вагнеровцы в Минске", – полагает Портников.

По его словам, Путин хочет повязать Лукашенко кровью – точно так же, как хотел в 2014 году повязать кровью беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Все это необходимо лидеру страны-агрессора не для того, чтобы свергнуть белорусского коллегу, а для того, чтобы Лукашенко некуда было больше бежать, кроме как в Ростов. Ведь именно такой сценарий позволит прекратить любые его контакты с Западом и любые устремления по сохранению белорусской государственности.

"Повязав кровью Януковича, Путин получил Крым и кусок Донбасса – хотя, конечно, рассчитывал на большее. От Лукашенко Путину нужна вся Беларусь. И диктатор должен оказаться в безвыходной ситуации, должен сам понять, что без капитуляции на российских условиях ему никуда. Зато сама капитуляция – это спокойная старость на Рублевке и приглашения на приемы на День России. А можно даже и пожизненными сенатором стать – теперь есть и такая опция", – делает вывод журналист.

"Нужно только присоединиться к России областями. Ну, или в нужный момент отдать власть тому, кто будет готов к аншлюсу. Вот, собственно, и весь смысл путинской игры. И вот почему Лукашенко приходится раз за разом переходить "красные линии" в отношениях с главным союзником и спонсором. Он очень не хочет повторить судьбу Януковича", – резюмировал Портников.

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