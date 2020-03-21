От коронавируса вылечили 95-летнюю итальянку: в сети показали победное фото

В итальянском городе Модена от коронавируса COVID-19 вылечили 95-летнюю женщину.

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Telegram-канал "Лента дна" распространил фотографию выздоровевшей итальянки в окружении врачей (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца).

Там отметили, что женщина оказалась первым пациентом в этом городе, кто смог победить болезнь.

Коронавирус в Италии ТСН

Вместе с тем, в Италии за последние сутки, 21 марта, в стране от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

От коронавируса вылечили 95-летнюю итальянку

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирно известный эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалько, который возглавляет оперативную группу Апулии спрогнозировал, что ограничительные меры в мире из-за коронавируса могут продлиться до лета, а проведение таких массовых мероприятий, как футбольные матчи на стадионах, и вовсе будут запрещены до октября.

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