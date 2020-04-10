От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

Юрий Сергиенко Мир 20:12, 10.04.2020 Обновлено: 22:06, 10.04.2020

Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.

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По данным онлайн-счетчика worldometers.info, уже скончались 100 440 пациентов.

Количество зараженных увеличилось до 1 666 766, из которых вылечились 369 956 человек.

Лидером по количеству смертей является Италия – 18,849. За ней идут США – 17 987, Испания – 15 970, Франция – 12 210, замыкает первую пятерку Великобритания – 8 958.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский вирусолог Надежда Жлобак заявила, что коронавирус будет распространяться не только в Китае, но и во всем мире, однако 80% человечества перенесет его в бессимптомной форме.

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