От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек
Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.
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По данным онлайн-счетчика worldometers.info, уже скончались 100 440 пациентов.
Количество зараженных увеличилось до 1 666 766, из которых вылечились 369 956 человек.
Лидером по количеству смертей является Италия – 18,849. За ней идут США – 17 987, Испания – 15 970, Франция – 12 210, замыкает первую пятерку Великобритания – 8 958.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский вирусолог Надежда Жлобак заявила, что коронавирус будет распространяться не только в Китае, но и во всем мире, однако 80% человечества перенесет его в бессимптомной форме.