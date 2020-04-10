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10 апреля • обновлено в 20:18
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От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

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Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.

Новость обнвляется…

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Автор
Юрий Сергиенко
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

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