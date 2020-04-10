От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

УКРАИНА: Подтвержденные случаи: 2203. Вылечились: 61. Умерли: 69.

В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.

Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

Кличко пообещал, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

СБУ открыла уголовное производство против властей Николаевщины, где еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.