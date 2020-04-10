От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек

Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.
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Количество летальных случаев от коронавируса во всем мире превысило 100 тысяч человек.
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УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 2203.
Вылечились: 61. Умерли: 69.
В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.
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