От коронавируса в мире умерли почти 600 тысяч человек: статистика на 18 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на субботу, 18 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 14,2 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 240 403 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 75 тыс., Индии – 34,8 тыс. и Бразилии – 34 тыс.

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worldometers.info

worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 57 264 человека. Умерли 1 456 пациентов, выздоровели – 29 769.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,7 млн), Бразилия (более 2 млн) и Индия (более 1 млн). Россия занимает четвертое место с 759 тыс. инфицированных.

На западе Китая произошла новая вспышка коронавируса – власть изолировала целые кварталы.

Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд в страну для иностранцев, в том числе граждан Украины.

СНБО

СНБО

Главное за 18 июля:

08:25 – Украина перейдет на новую систему карантина, которая предусматривает введение ограничений в различных регионах страны в зависимости от уровня заболеваемости на территории.

07:51 – Количество подтвержденных случаев новой вспышки COVID-19 на западе Китая возросло до 22.

05:12 – Вакцина от коронавируса может появиться в начале 2021 года, но ее массовое применение можно ожидать лишь через год.

01:06 – С 1 сентября обучение в школах Украины будет проводиться в обычном режиме, однако в районах с "красной зоной" учебные учреждения могут закрыть на карантин, заявил Виктор Ляшко.

00:59 – Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что роста заболеваемости коронавирусом стоит ожидать осенью, особенно в ноябре, и зимой в феврале.