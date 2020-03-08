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8 марта • обновлено в 20:31
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От коронавируса в Италии за сутки умерло более ста человек

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Число погибших от коронавируса в Италии резко выросло за сутки со 154 до 257 человек.

Об этом сообщил советник по вопросам благосостояния региона Ломбардия Джулио Галлера, передает информационное агентство ANSA. Он рассказал о 1492 новых случаях коронавируса и 113 новых случаях смерти.

Вместе с тем общее количество заболевших достигло 7 375, 366 скончались.

Коронавирус

Коронавирус

Коллаж

Ранее сообщалось, что в Италии в результате вспышки китайского коронавируса COVID-19 заболел губернатор региона Пьемонт Альберто Чирио. После того, как тест на коронавирус дал позитивный результат, губернатор выпустил видеообращение, в котором заверил, что болезнь не отвлекает его от работы во главе региона.

Карта распространения коронавируса:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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