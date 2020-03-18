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18 марта • обновлено в 22:11
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От коронавируса в Италии умерли еще 475 человек

3.1т
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В Италии от коронавируса скончались еще 475 человек. Общее количество смертей в стране достигло 2 978.

Всего в стране заразились 35 713 человек, из которых вылечились 4 025. Об этом свидетельствуют данные на сайте worldometers.info.

Италия побила антирекорд по смертности от коронавируса

Как отмечает Daily Mail, это самое большое количество смертей в день, которые были зафиксированы с момента обнаружения первого случая в Китае. Накануне показатели по стране начали немного замедляться.

"Это удар по надежде, что закрытие страны замедлит распространение Covid-19", – подчеркивает издание.

Также отмечается, что среди зараженных 2 629 человек из медицинского персонала, что составляет 8% от их общего количества.

Италия побила антирекорд по смертности от коронавируса

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии введен карантин связи с эпидемией коронавируса, который продлится до 25 марта.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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