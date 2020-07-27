От коронавируса скончались уже более 650 тысяч: статистика на 27 июля. Постоянно обновляется

Карина Бондаренко Мир 07:10, 27.07.2020

По состоянию на понедельник, 27 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 221 тыс. новых инфицированных.

При этом количество летальных случаев перешагнуло отметку в 650 тысяч. Вылечить удалось более 10 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 16,4 млн человек в мире
(worldometers.info)
Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом
(worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • COVID-19 в Украине заразился 64 849 человек. Умерли 1 605 пациентов, выздоровели – 35 807.

  • Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,3 млн), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,4 млн).

  • В Индии начались первые испытания на людях новой вакцины против COVID-19.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что ПЦР-тесты на COVID-19 могут дать ошибочный результат.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом
(covid19.rnbo.gov.ua)
Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Главное за 27 июля:

05:25 Названо заболевание, увеличивающее риск смерти от коронавируса в 12 раз.

03:00 – Ученые выяснили, почему мужчины реже носят маски.

00:53 – Власти США заявили, что обладают всеми необходимыми инструментами для борьбы со вспышками коронавируса в ряде штатов.

00:49 – Правительство Марокко в ночь на 27 июля ввело запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста заболеваемости. Отмечается, что на решение также повлияло игнорирование карантина многими гражданами.

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