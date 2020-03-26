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26 марта • обновлено в 02:43
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От коронавируса будут далеко идущие последствия для экономики и геополитики – ЕС

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Пандемия коронавируса будет иметь далеко идущие последствия для экономической и геополитической сферы, поэтому она требует глобального ответа.

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Об этом во время телеконференции 25 марта министров иностранных дел G7 заявил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "Интерфакс-Украина".

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

По его словам, пандемия представляет собой глобальную проблему беспрецедентного характера.

"Он (Боррель) подчеркнул важность строго скоординированного и многостороннего подхода при активизации международного сотрудничества и оказании гуманитарной помощи большинству пострадавших стран с особым вниманием к Африке", – говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

Боррель также заявил о необходимости обеспечения того, чтобы "граждане получали правильную информацию, связанную с пандемией, специальные меры соответствовали демократическим ценностям и все страны были заинтересованы в противодействии дезинформации и ложным нарративам".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Европейский Союз приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Бельгия
Тег
Европейский Союз
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