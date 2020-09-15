От Гренландии откололся огромный айсберг. Фото со спутника

От самого большого шельфового ледника Арктики на северо-востоке Гренландии откололся кусок льда площадью около 110 кв. километров.

На снимках со спутника видно, что отколовшийся айсберг раскололся на много мелких частей, сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Происшествие подтверждает слова ученых о том, что в Гренландии происходят быстрые изменения климата. За последние 40 лет атмосфера там потеплела на три градуса Цельсия.

Фото айсберга со спутника. Reuters

Рекордные температуры в Гренландии зафиксировали в 2019 и 2020 годах. В прошлом году ледяной щит потерял около 530 млрд тонн льда, что является рекордным количеством.

Айсберг откололся от ледника. ВВС

В Гренландии откололся Айсберг. ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самый большой в мире ледник А68 размером в семь Киевов, который откололся от ледника в Западной Антарктиде, начал двигаться в сторону Атлантики.