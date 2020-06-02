От COVID-19 вылечилось около трех миллионов человек: статистика по коронавирусу на 2 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на 2 июня от коронавируса в Украине и мире удалось вылечиться около трем миллионам пациентов. При этом от заболевания скончались почти 400 тысяч человек.

Тем временем в Китае вакцина от COVID-19 прошла первые успешные испытания на людях. Она была признана безопасной, хорошо переносимой и способной генерировать иммунитет.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 24 012 человек. Умерли 718 пациентов, выздоровели 9 690.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,8 млн), Бразилия (более 529 тыс.) и Россия (больше 414 тыс.).

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус не стал менее патогеннным. Он остается "вирусом-убийцей".

В Нидерландах сообщили, что лекарство против COVID-19 может быть готово в течение ближайших шести месяцев.

Главное за 2 июня:

3:40 – Журналист The Daily Telegraph дал прогноз о том, что коронавирус поменяет мир в худшую сторону. По его мнению, коронакризис может привести мир не к обновлению, а от эры беспрецедентной стабильности к мрачному веку конфликтов и экономических потрясений.

00:30 – Рейс из Бангкока в Киев, который был запланирован в ночь с 3 на 4 июня, отменили. В Таиланде застряли более 80 граждан Украины. Одна из них записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором со слезами попросила о помощи.