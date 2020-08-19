От COVID-19 вылечились более 15 млн человек: статистика на 19 августа. Обновляется

По состоянию на среду, 19 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 22 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 253 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 65 тыс., в США – 43 тыс., а также в Бразилии – 48 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 94 436 человек, скончались в период пандемии – 2 116.

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Коронавирусом заразились более 22 млн человек в мире worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 94 436 человек. Умерли 2 116 пациентов, выздоровели – 48 925.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,6 млн), Бразилия (свыше 3,4 млн) и Индия (больше 2,7 млн).

В китайской фармацевтической корпорации Sinopharm заявили, что их инактивированная вакцина от коронавируса поступит в продажу на рынок в декабре 2020 года по цене примерно $ 144.

Карта распространения коронавируса в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине covid19.rnbo.gov.ua

Главное за 19 августа:

01:25 – Мутация коронавируса, которая распространяется в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии, является в 10 раз более заразной, но менее смертельной, заявили ученые.

00:00 – При тяжелом течении COVID-19 может вызывать миастению – редкое аутоиммунное заболевание, приводящее к ослаблению мышц.