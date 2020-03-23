Вылечились более 101 тыс. человек: опубликованы свежие данные по пандемии COVID-19 в мире

Более 101,5 тысяч человек из разных стран по состоянию на вечер понедельника, 23 марта, излечились от нового коронавируса.

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О таких данных сообщил worldometers.info. Как передает университета Джонса Хопкинса, почти 60 тыс. выздоровлений приходится на китайскую провинцию Хубэй, откуда началось распространение инфекции (чтобы посмотреть карту, поскролльте новость вниз).

На втором месте – Иран (8 376), далее – Италия (7 432 человека).

COVID-19 в мире

Всего в мире зарегистрировано более 375,3 тысяч случаев заболевания, количество умерших составило 16,3 тысяч.

Первое место по числу зарегистрированных случаев коронавируса все еще занимает Китай (81 496), за ним следует Италия (63 927), на третьем месте США (41 708).

Отметим, за 23 марта в Италии от COVID-19 погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.

worldometers.info

worldometers.info

worldometers.info

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на коронавирус Европейский Союз впервые в истории приостановил действие пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины.

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