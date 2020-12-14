От COVID-19 впервые умер лидер государства

Премьер-министр Королевства Эсватини в Южной Африке 52-летний Амброуз Дламини стал первым мировым лидером, который умер от коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, в середине ноября у Дламини диагностировали COVID-19. Однако он чувствовал себя хорошо и никаких симптомов заболевания не наблюдалось.

В начале декабря состояние премьера резко ухудшилось, его срочно доставили в больницу в соседней ЮАР. 14 декабря Дламини скончался.

Король Эсватини Мсвати III выразил соболезнования в связи с кончиной премьер-министра.

Дламини занимал пост главы правительства с октября 2018 года, до этого долгое время работал в банковских структурах.

Королевство Эсватини (до 2018 года – Свазиленд) – крошечная южноафриканская страна без выхода к морю. Является последней абсолютной монархией на континенте.

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