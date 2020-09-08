От COVID-19 скончались почти 900 тыс. по всему миру: статистика на 8 сентября. Обновляется

По состоянию на вторник, 8 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 27,6 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 197 685 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 25 тыс., а также в Бразилии – 10 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже 896 842 человека (+4 тыс.).

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Коронавирусом заразились более 27,6 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине на COVID-19 заразились 140 479 человек. Умерли 2934 пациента, выздоровели – 63 546 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,4 млн), Индия (больше 4,3 млн) и Бразилия (более 4,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

Индия вышла на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19. Несмотря на это, власти решили послабить в стране карантин.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине по состоянию на 8 сентября. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 8 сентября:

23:41 – Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число жертв достигло 4933.

23:30 – В Испании выявили 8,9 тыс. новых случаях заражения. Около трети случаев приходится на Мадрид, за ним следует Страна Басков и Андалусия.

23:08 – Киевская детская Академия искусств им. М.И.Чембержи на Оболони перешла на дистанционный режим работы и учебы из-за коронавируса у одного из учеников. Карантин должен продлиться не менее двух недель.

22:29 – Из-за вспышек инфекции греческие власти закрыли на карантин три миграционных центра под Афинами. Лагеря "заблокировали" минимум до 21 сентября.

22:22 – Более сотни работников КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" не получили страховку и доплаты после заражения COVID-19.

21:45 – Известный украинский адвокат Алексей Шевчук заразился коронавирусом. Его диагноз подтвердил ПЦР-тест. Он опубликовал видео, на котором описал первые симптомы при заболевании.

21:40 – В Турции за сутки выявили 1761 новый случай заболевания COVID-19, скончались 52 пациента.

20:07 – Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани решили развернуть инфекционный госпиталь. Для контактных с ними лиц откроют изолятор.

19:12 – В Молдове за сутки скончались 13 человек с коронавирусом, зарегистрирован 501 новый случай заражения. Во вторник было обработаны 2513 тестов, в том числе 2297 первичных. В Минздраве заявили, что ситуация с COVID-19 в республике продолжает ухудшаться.

18:37 – В Турции от коронавируса внезапно скончался житель Закарпатья, который отправился туда отдыхать вместе со своей семьей.

18:35 – Состояние здоровья заразившегося COVID-19 экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается, сообщил его лечащий врач. 83-летнего политика лечат в клинике Сан-Рафаэль в Милане, он поступил туда на прошлой неделе.

18:17 – На Прикарпатье суд оштрафовал женщину за публикацию в Facebook неправдивой информации о вакцине от коронавируса.

16:48 – Фонд социального страхования (ФССУ) с начала эпидемии коронавируса принял на оплату больничные на 1,8 млн грн для компенсации заработной платы медикам, заболевшим COVID-19.

16:15 – Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 139 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 557.

15:16 – Турция ввела всеобщий масочный режим – маски обязательны во всех общественных местах, в том числе на улицах.

14:31 – Город Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения опубликовало индикативные показатели регионов.

13:35 – 8 сентября студенты и педагоги Криворожского экономического института ушли на двухнедельный карантин. По информации редакции, всего COVID-19 подтвердили у троих человек в университете: преподавателя, студентки и ещё одного из сотрудников.

10:34 – За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве – 235 человек. Всего на сегодня в столице насчитывается 15 511 подтвержденных случаев заболевания.

10:30 – В Херсоне начали работать специальные COVID-патрули, которые проверяют соблюдение жителями города требований карантина в связи с коронавирусом.

09:58 – В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице нет мест в реанимационном отделении и не осталось свободных аппаратов ИВЛ.

09:55 – В РФ заявили, препарат сурфактант-БЛ, который российские ученые создали из легких крупного рогатого скота для лечения тяжелых поражений легких, якобы эффективен и при новом типе коронавируса.

08:50 – По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждены 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2411 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 2934 человека (+57 за сутки), а 63 546 пациентов (+940) полностью побороли болезнь.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4450 случаев;

Волынская область – 5943 случая;

Днепропетровская область – 2843 случая;

Донецкая область – 1675 случаев;

Житомирская область – 3812 случаев;

Закарпатская область – 8180 случаев;

Запорожская область – 1981 случай;

Ивано-Франковская область – 10508 случаев;

Кировоградская область – 867 случаев;

г. Киев – 15511 случаев;

Киевская область – 6370 случаев;

Львовская область – 16073 случаи;

Луганская область – 448 случаев;

Николаевская область – 1690 случаев;

Одесская область – 8721 случай;

Полтавская область – 997 случаев;

Ривненская область – 9860 случаев;

Сумская область – 2070 случаев;

Тернопольская область – 7580 случаев;

Харьковская область – 11202 случаи;

Херсонская область – 518 случаев;

Хмельницкая область – 3253 случая;

Черновицкая область – 11431 случай;

Черкасская область – 2046 случаев;

Черниговская область – 2450 случаев.

07:33 – В городе Хотин Черновицкой области весь десятый класс одной из школ отправили на двухнедельную изоляцию из-за положительного результата теста на COVID-19 у ученика.

06:15 – В Одесской области хотят вернуться к "апрельскому карантину". На этом настояли в Одесской ОГА из-за распространения COVID-19.

05:25 – В Турции ужесточат карантин из-за вспышки коронавируса.

03:30 – Ученые нашли средство, защищающее от коронавируса.

01:53 – В Черновицкой области за сутки зафиксировано 159 новых случаев коронавируса, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Всего в регионе заразился уже 11 431 человек, выздоровели – 6 689.

01:11 – Большинство граждан Украины не считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 является угрозой для них.

Согласно опросу, 34% украинцев не воспринимают ее как личную угрозу вообще и 24% считают, что это скорее всего не угроза.

00:05 – Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Sputnik V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла испытания в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

00:00 – Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что готов сделать прививку от коронавируса хоть "завтра", даже если из-за этого он проиграет выборы 2020 года президенту Дональду Трампу.