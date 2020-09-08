От COVID-19 скончались почти 900 тыс. по всему миру: статистика на 8 сентября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире. Коллаж

По состоянию на вторник, 8 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 27,4 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 197 685 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 75 тыс., в США – 25 тыс., а также в Бразилии – 10 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже 896 842 человек ( +4тыс.).

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Коронавирусом заразились более 27,4 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 138 068 человек. Умерли 2 877 пациентов, выздоровели – 62 606 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,4 млн), Бразилия (более 4,1 млн) и Индия (больше 4,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

Индия вышла на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19. Несмотря на это, власти решили послабить в стране карантин.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине по состоянию на 8 сентября. СНБО

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Главное за 8 сентября:

01:53 – В Черновицкой области за сутки зафиксировано 159 новых случаев коронавируса, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

Всего в регионе заразился уже 11 431 человек, выздоровели – 6 689.

01:11 – Большинство граждан Украины не считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 является угрозой для них.

Согласно опросу, 34% украинцев не воспринимают ее как личную угрозу вообще и 24% считают, что это скорее всего не угроза.

00:05 – Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Sputnik V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла испытания в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

00:00 – Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что готов сделать прививку от коронавируса хоть "завтра", даже если из-за этого он проиграет выборы 2020 года президенту Дональду Трампу.

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