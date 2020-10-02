От COVID-19 скончались почти 9 тысяч больных за сутки: статистика на 2 октября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,7 млн человек. За минувшие сутки выявлено 315 031 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 81 тыс., в США – 47 тыс., а также в Бразилии – 35 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,6 млн пациентов.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,5 млн), Индия (более 6,4 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Главное за 2 октября:

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что мир в условиях пандемии коронавируса ждет еще около двух лет хаоса.

В Москве от коронавируса за сутки скончались 32 человека. Общее количество летальных случаев в городе достигло 5 314, сообщает оперативный штаб.

Врач Евгений Качман указал на опасность привыкания людей к росту количества жертв пандемии.

Вакцину от COVID-19 в 2020-м не разработают, считает ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса. "Дональд Трамп и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления!" – написал он в Twitter.

Во Франции за последние сутки коронавирусом заболели еще 12 148 человек. Также 136 пациентов скончались. Всего в стране заразились уже 589,6 тысяч человек.

На оккупированных территориях Донецкой области из-за распространения коронавируса с 4 по 26 октября закрывают школы. Соответствующий документ обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На оккупированных территориях Донецкой области закроют школы. Telegram Анатолия Штефана

Во Львовской области стационары для пациентов с коронавируса заполнены на уровне 48-49%, заявила експерт Департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии и вакцинопрофилактики Наталья Иванченко. По ее словам, количество лиц, находящихся в стационарах, ежедневно колеблется от 1240 до 1260.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир рассказал, что Администрация президента США пытается отследить, с кем в последнее время общался Дональд Трамп, который заболел коронавирусом. "Ведется отслеживание контактов, затем будут сделаны соответствующие уведомления и рекомендации", – отметил он.

Тест не обнаружил коронавирус у кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

В Дании убьют около миллиона норок после обнаружения новых случаев заражения коронавирусом среди животных на фермах, которые разводят их для получения меха.

В России в августе коронавирус стал основной причиной смерти 3222 человек, еще в 641 случае он предполагается как основная причина, но вирус идентифицирован не был. Данные обнародовал Росстат.

В Молдове зарегистрировано более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает "Интерфаксу-Украина" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы. За последние сутки было обнаружено 952 новых случая.

В Донецкой области пять школ отправились на самоизоляцию из-за коронавируса, сообщила директор департамента образования и науки ОГА Татьяна Сидашева. Речь идет о двух школах в Покровске, двух – в Покровском районе и одной – в Александровской ОТО. Всего это 139 классов и 1186 учеников.

Обнародована динамика увеличения количества инфицированных коронавирусом в Украине с 26 сентября по 2 октября.Динамика заболеваемости в Украине за неделю. Согласно представленным данным, наибольший показатель зафиксирован в пятницу, 2 октября – 4261 человек.

Динамика заболеваемости в Украине за неделю.

Рекорд по смертям от коронавируса. Worldometers