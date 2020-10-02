От COVID-19 скончались почти 9 тысяч больных за сутки: статистика на 2 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,7 млн человек. За минувшие сутки выявлено 315 031 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 81 тыс., в США – 47 тыс., а также в Бразилии – 35 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,6 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,5 млн), Индия (более 6,4 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Главное за 2 октября:
Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что мир в условиях пандемии коронавируса ждет еще около двух лет хаоса.
В Москве от коронавируса за сутки скончались 32 человека. Общее количество летальных случаев в городе достигло 5 314, сообщает оперативный штаб.
Врач Евгений Качман указал на опасность привыкания людей к росту количества жертв пандемии.
Вакцину от COVID-19 в 2020-м не разработают, считает ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман.
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал президенту США Дональду Трампу и его жене Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса.
"Дональд Трамп и Мелания Трамп, держитесь! Желаю быстрого и полного выздоровления!" – написал он в Twitter.
Во Франции за последние сутки коронавирусом заболели еще 12 148 человек. Также 136 пациентов скончались. Всего в стране заразились уже 589,6 тысяч человек.
На оккупированных территориях Донецкой области из-за распространения коронавируса с 4 по 26 октября закрывают школы. Соответствующий документ обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Во Львовской области стационары для пациентов с коронавируса заполнены на уровне 48-49%, заявила експерт Департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии и вакцинопрофилактики Наталья Иванченко.
По ее словам, количество лиц, находящихся в стационарах, ежедневно колеблется от 1240 до 1260.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир рассказал, что Администрация президента США пытается отследить, с кем в последнее время общался Дональд Трамп, который заболел коронавирусом.
"Ведется отслеживание контактов, затем будут сделаны соответствующие уведомления и рекомендации", – отметил он.
Тест не обнаружил коронавирус у кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.
В Дании убьют около миллиона норок после обнаружения новых случаев заражения коронавирусом среди животных на фермах, которые разводят их для получения меха.
В России в августе коронавирус стал основной причиной смерти 3222 человек, еще в 641 случае он предполагается как основная причина, но вирус идентифицирован не был. Данные обнародовал Росстат.
В Молдове зарегистрировано более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает "Интерфаксу-Украина" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.
За последние сутки было обнаружено 952 новых случая.
В Донецкой области пять школ отправились на самоизоляцию из-за коронавируса, сообщила директор департамента образования и науки ОГА Татьяна Сидашева.
Речь идет о двух школах в Покровске, двух – в Покровском районе и одной – в Александровской ОТО. Всего это 139 классов и 1186 учеников.
Обнародована динамика увеличения количества инфицированных коронавирусом в Украине с 26 сентября по 2 октября.Динамика заболеваемости в Украине за неделю.
Согласно представленным данным, наибольший показатель зафиксирован в пятницу, 2 октября – 4261 человек.
В Токмаке Запорожской области одним из источников распространения коронавируса стал продовольственный рынок, где зафиксировано много случаев инфицирования среди работников.
Европейский Совет сообщил, что 22-й саммит Украина-ЕС станет первым двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, который будет физически проведен в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.
Первая леди США Мелания Трамп рассказала о состоянии после заражения COVID-19.
В Ривненской области впервые зафиксирована смерть ребенка от коронавируса. При этом у 13-летнего мальчика было сопутствующее онкологическое заболевание.
Американские ученые выяснили, что коронавирус притупляет чувство боли.
Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заразился COVID-19.
На сегодня в Киеве четыре школы и два детских сада закрыты на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди детей и педагогов.
В Волынской области 1 октября от коронавирусной инфекции скончался депутат Рожищенского городского совета Антон Богдан.
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили 76 новых случаев коронавируса среди военнослужащих, сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
В Израиле впервые в мире вылечили от COVID-19 экспериментальным лекарством.
Антитела к коронавирусу нового типа начинают исчезать из крови и организма переболевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения. Это выяснили канадские медики из Центра крови Гема-Квебек.
Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может наступить коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.
За минувшие сутки, 1 октября, коронавирусом в Киеве заразились 447 человек. В Киевской области зафиксировали 149 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 23 602 человека, в области – 9428 зараженных.
По состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине официально подтверждены 217 661 случай коронавирусной инфекции. Из них 4633 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.
Названы вероятные суперраспространители коронавируса.
Бывший директор по связям с общественностью и один из ближайших помощников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.
В Почаеве Тернопольской области 30 сентября от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович в возрасте 51 года. Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с COVID-19 на передовой.
За минувшие сутки, 1 октября, от коронавируса в мире скончались рекордные 8922 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Наличие у человека генов неандертальцев повышает риск развития тяжелой формы коронавируса.
SARS-CoV-2 может трансформировать свои шипы минимум в 10 различных форм, чтобы проникать в организм и "прятаться" от антител.
В Китае обнаружили следы коронавируса на импортированной из России рыбной продукции, из-за чего ввоз этого товара в страну из РФ ограничили.
Тесты показали коронавирус у лидера политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича.