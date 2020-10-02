От COVID-19 скончались почти 9 тысяч больных за сутки: статистика на 2 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 315 031 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 81 тыс., в США – 47 тыс., а также в Бразилии – 35 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,6 млн пациентов.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,4 млн), Индия (более 6,3 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 2 октября:
Наличие у человека генов неандертальцев повышает риск развития тяжелой формы коронавируса.
SARS-CoV-2 может трансформировать свои шипы минимум в 10 различных форм, чтобы проникать в организм и "прятаться" от антител.
В Китае обнаружили следы коронавируса на импортированной из России рыбной продукции, из-за чего ввоз этого товара в страну из РФ ограничили.
Тесты показали коронавирус у лидера политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича.