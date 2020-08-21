От COVID-19 скончались почти 800 тыс. по всему миру: статистика на 21 августа. Обновляется

По состоянию на пятницу, 21 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 22,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 267 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 68 тыс., в США – 45 тыс., а также в Бразилии – 44 тыс. В Украине опасная болезнь диагностирована у 98 537 человек, скончались в период пандемии – 2 184.

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Коронавирусом заразились более 22,8 млн человек в мире (worldometers.info)

Антирейтинг стран по заболеваемости COVID-19 (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 98 537 человек. Умерли 2 184 пациента, выздоровели – 50 441.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 5,7 млн), Бразилия (свыше 3,5 млн) и Индия (больше 2,9 млн).

В Украине с 24 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование регионов. В "красную" зону попали, в частности, Коломыя, Самбор, Черновцы.

Главное за 21 августа:

05:43 – ВОЗ заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19.

01:57 – В Индии подтверждено уже свыше 2,9 млн случаев коронавируса (+68 507 новых зараженных за сутки). При этом более 2,1 млн пациентов выздоровели и почти 55 тыс. скончались.

01:53 – На Буковине количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки превысило 200 человек, что является новым антирекордом.

00:45 – В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 3,5 млн человек. За сутки было обнаружено 41,562 новых случаев.