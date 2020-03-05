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5 марта • обновлено в 17:46
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От Байдена потребовали объясниться за работу сына в Украине

1.4т
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Старший сенатор США, республиканец Рон Джонсон заявил, что планирует запросить данные, касающиеся деятельности сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена – Хантера, и его работы в украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Об этом сообщает The Daily Beast. По его словам, победа Байдена по результатам "супервторника" в США заставила Республиканскую партию припомнить расследование о деловых отношениях его сына в Украине.

Отмечается, что законодатели-республиканцы разрабатывают способы получения новых сведений о Байдене. Они объясняют это необходимостью убедиться в том, что у граждан есть вся информация о потенциальном кандидате на пост президента, чтобы принять объективное решение.

От Байдена потребовали объясниться за работу сына в Украине

Джонсон заявил журналистам, что Байден ранее не дал адекватных ответов о делах его семьи в Украине.

"Если бы я был избирателем-демократом, я бы хотел получить ответ на этот вопрос, прежде чем проголосую", – объяснил он.

Пресс-секретарь кампании Байдена Эндрю Бейтс заявил, что президент США Дональд Трамп пребывает в ужасе от того, что бывший вице-президент может стать его соперником на выборах. Кроме того, заявление Джонсона о расследовании в отношении Байдена он назвал неуклюжей попыткой манипулирования избирателями.

Отметим, бывший вице-президент США Джо Байден уверенно лидирует уже в 10 штатах из 14 на масштабных внутрипартийных голосованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Джо Байден
Место
США
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