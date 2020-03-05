От Байдена потребовали объясниться за работу сына в Украине

Старший сенатор США, республиканец Рон Джонсон заявил, что планирует запросить данные, касающиеся деятельности сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена – Хантера, и его работы в украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Об этом сообщает The Daily Beast. По его словам, победа Байдена по результатам "супервторника" в США заставила Республиканскую партию припомнить расследование о деловых отношениях его сына в Украине.

Отмечается, что законодатели-республиканцы разрабатывают способы получения новых сведений о Байдене. Они объясняют это необходимостью убедиться в том, что у граждан есть вся информация о потенциальном кандидате на пост президента, чтобы принять объективное решение.

Джонсон заявил журналистам, что Байден ранее не дал адекватных ответов о делах его семьи в Украине.

"Если бы я был избирателем-демократом, я бы хотел получить ответ на этот вопрос, прежде чем проголосую", – объяснил он.

Пресс-секретарь кампании Байдена Эндрю Бейтс заявил, что президент США Дональд Трамп пребывает в ужасе от того, что бывший вице-президент может стать его соперником на выборах. Кроме того, заявление Джонсона о расследовании в отношении Байдена он назвал неуклюжей попыткой манипулирования избирателями.

Отметим, бывший вице-президент США Джо Байден уверенно лидирует уже в 10 штатах из 14 на масштабных внутрипартийных голосованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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