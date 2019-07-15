Освобождение пленных украинских моряков: в России сделали срочное заявление

Российская Федерация ведет переговоры с Украиной по поводу обмена захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает "Интерфакс".
"Конечно, обсуждается, думаем над этим", – отметил российский дипломат.
При этом он не сообщил, когда начнутся первые продвижения по этому вопросу: "ничего не может сказать по этому поводу".
Пленные украинские моряки в России
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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