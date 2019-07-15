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Освобождение пленных украинских моряков: в России сделали срочное заявление

46.6т Читать материал на украинском

Российская Федерация ведет переговоры с Украиной по поводу обмена захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает "Интерфакс".

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", – отметил российский дипломат.

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При этом он не сообщил, когда начнутся первые продвижения по этому вопросу: "ничего не может сказать по этому поводу".

Пленные украинские моряки в России

Пленные украинские моряки в России

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Место
Россия
Теги
пленные моряки моряки Керченский пролив Россия
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
А на кого макряков менять будем? Предлагаю на климкина - чугункина, он выглядит как резидент "камеди клаб", старые уж надоели...
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Аносов Александр
Аносов Александр
как царь скажет так и будет у вас перемога
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hunt andres
hunt andres
Что здесь срочного?
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