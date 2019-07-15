Освобождение пленных украинских моряков: в России сделали срочное заявление

Российская Федерация ведет переговоры с Украиной по поводу обмена захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает "Интерфакс".

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", – отметил российский дипломат.

При этом он не сообщил, когда начнутся первые продвижения по этому вопросу: "ничего не может сказать по этому поводу".

Пленные украинские моряки в России

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram