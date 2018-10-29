''Освободим от немецких фашистов!'' Скандальный ведущий отличился новым маразмом об Украине

Скандальный телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, поделился маразматичными планами о своем участии в борьбе против "немецких фашистов", которые, по его мнению, якобы вновь захватили Украину.

Поняв бредовость своего высказывания, он поспешил исправить несуразную оговорку, однако это не добавило его речи адекватности. Свой спич продажный пропагандист озвучил в эфире прокремлевской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", убеждая аудиторию в том, что в Украине якобы запрещают праздновать день освобождения от гитлеровских оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Люди, которые живут в Украине, сейчас тихонечко на кухнях празднуют день освобождения Украины от фашистов. Тогда, 74 года назад, освободили наши деды и отцы. Четыре года назад опять вернулась эта коричневая чума в нашу страну! Но я вам гарантирую, что не пройдет много времени, и мы вновь, мы, внуки дедов наших, наших отцов сыновья, мы вновь освободим Украину от немецких фашистов, вернее от фашистов, которые сейчас опять захватили нашу страну!" — опозорился оторванным от реальности фейком Кот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кот заявил, что Украина "идет по пути фашизма", решив обходиться в публичном пространстве без русского языка, и скоро якобы будет расстреливать за его использование.