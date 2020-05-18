Незаконно экстрадированный заключенный признан Генпрокуратурой Молдовы невиновно осужденным

Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло заявил, что дело Вячеслава Платона, который был признан виновным в хищении средств из Banca de Economii и приговорен к 18 годам лишения свободы, было полностью сфабриковано.

Об этом он сообщил на брифинге 18 мая. Стояногло отметил, что дело Платона заново рассмотрят в суде, чтобы выяснить, кто стоял за "этой фальсификацией", передает point.md.

"Дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано. Обвинение было основано на намеренно искаженной оценке и неправильном толковании фактов, которые оказались результатом обвинений Илана Шора. Платон был абсолютно незаконно осужден и незаконно отбывал наказание", – сказал Генпрокурор.

rise.md

Стояногло также заявил, что теперь Генпрокуратура обвиняет бывшего лидера Демпартии Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

"Одним из главных получателей денег за счет кражи миллиарда долларов является Владимир Плахотнюк. Сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое обвинительное заключение, после чего его обвинение дополнится тремя новыми статьями: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах", – заявил Стояногло.

Напомним, в 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

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