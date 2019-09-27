"Осушаю болото!" Трамп после скандала запустил предвыборный ролик с Зеленским

Президент США Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик, в основе которого лежит скандал с его оппонентом Джо Байденом.

В Facebook Трампа появилось видео, которое он сопроводил фразой: "Я осушаю это болото!"

"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если они [власти Украины] уволят генпрокурора [Виктора Шокина], который расследовал деятельность компании его сына", - сказано в ролике.

На видео также фигурирует президент Украины Владимир Зеленский, а также его предшественник Петр Порошенко.

"Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы хотят отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть эти выборы. Не позволь им!" - говорит голос за кадром.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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