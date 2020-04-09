Остров-братская могила: под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня

В Нью-Йорке на острове Харт были замечены рабочие, которые выкапывали братские могилы – они предназначаются для жертв COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, в четверг, 9 апреля, на острове были замечены около десяти рабочих в защитных костюмах, которые рыли могилы. Там же располагались как минимум 45 гробов – на некоторых из них были написаны имена.

Остров Харт используется как братская могила еще с 1919 года, с тех пор там похоронено около миллиона человек. Также в 2008 году было принято решение использовать его территорию для временных захоронений во время эпидемий.

К слову, раньше могилы на острове рыли заключенные, однако, из-за пандемии эту работу выполняют сотрудники DOC.

Под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня DailyMail

Под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня DailyMail

Под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня DailyMail

"По соображениям безопасности осужденные не помогают в захоронениях на время пандемии", – заявил пресс-секретарь DOC Джейсон Керстен.

Рядом с рабочими был замечен автомобиль, похожий на те, что припаркованы возле больниц на Манхэттене, которые используют как временные морги. При этом, власти официально не подтвердили, что на острове Харт будут хоронить больных коронавирусом. При этом, в городе от COVID-19 погибли уже более 4200 человек.

Бывший заключенный Винсент Мангалоне рассказал в проекте журналистки Малинды Харт, что до февраля работал на этом острове. По его словам, гробы складываются в три уровня, а затем покрываются песком и землей.

"Многие люди не хотели эту работу. Они считали её мерзкой и грязной", – вспоминает он.

Под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня DailyMail

Под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня DailyMail

Под Нью-Йорком засняли жуткие фото с гробами в три уровня DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи больницы Синай-Грейс, что в Детройте, рассказали об ужасных событиях из-за пандемии COVID-19: пациенты умирают в коридорах, а медики устраивают забастовки из-за отсутствия помощи от властей.