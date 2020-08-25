Я еще раз повторю самое главное для Беларуси - осторожно, Путин! Свержение Лукашенко - не единственная глобальная проблема. Есть сейчас вторая опасность, и побольше первой - Путин сейчас любыми путями внедряется и захватывает страну. Если он не сможет помочь усатому в удержании власти (а усатый уже продал ему Беларусь с потрохами, как вы понимаете), то будет захватывать контроль над Беларусью через новые власти - вербовка и взятие под контроль любыми способами вероятных кандидатов в президенты или появление нового лидера, уже работающего на Путина.

Если не хотите получить вместо одного тирана другого, еще более опасного, будьте внимательны, пожалуйста, держитесь только тех проверенных и честных людей, кого знаете давно и хорошо. Убрать к чертям эту сволочь Лукаша и не допустить контроля Кремля над страной - у вас две очень сложные, но обязательные для свободного будущего задачи. Иначе п*здец.

Сил вам, дорогие, не сдавайтесь! Наверное, придется драться, но иначе никак. Зато потом будет долгожданная свобода и движение вперед, к цивилизованному обществу, прочь от авторитаризма и страха перед беспределом властей.

Вы сильные, вы справитесь с любым злом! Главное - верить в себя и не сдаваться. Объединяйтесь, не дайте себя сломить давлению местечкового тирана и обвести вокруг пальца подлостью и хитростью кремля.

Вы сможете победить в этих двух войнах. Верю. Любой другой путь - конец Беларуси. Этого не должно произойти. Никогда.