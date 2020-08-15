ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ И ЕГО КОЛЛЕГАМ, ОЗАБОЧЕННЫМ ТЕМ, ЧТО ЖЕ ИМ ДЕЛАТЬ С БЕЛАРУСЬЮ?

Господа!

Ваше внимание, наверняка, приковано сейчас к событиям в Беларуси. Правда, смотрите вы на происходящее не с надеждой и восхищением, как мы, а со страхом. Столько лет вы поддерживали там авторитарный режим, старались удержать страну в позднесоветском болоте, препятствовали естественной для нее интеграции с Европой, а сейчас все ваши планы рушатся. Новые власти могут не только изменить внешнеполитический курс, они, кстати, могут и расследовать, как некоторые предприятия попали в руки ваших друзей.

Я бы не стал, отвлекать вас от важных дел, если бы не опасение, что вы сделаете непоправимую ошибку – введете в Беларусь войска. Вам это может показаться самым естественным способом решения проблемы – именно такие шаги отвечают вашему мироощущению. Кроме того, вы, наверное, планируете, "освободив" страну, аннексировать ее. Не делайте этого, господа!

Беларусы будут сопротивляться! Вам трудно в это поверить. Вы относитесь к народу – к любому, прежде всего, к своему, но и к другим тоже – с презрением. Вы – плохое образование тому виной? – руководствуетесь стереотипами и предрассудками. Для вас беларус, как и украинец или грузин – герой анекдота. Вы много раз за последние годы демонстрировали, что не понимаете собственную страну – другие страны вы понимаете не лучше. Удивительно, что сделав основной государственной идеологии Победу, вы, говоря о беларусах, забываете о том героическом сопротивлении, которое они оказывали гитлеровцам. Тех партизан уж нет – живы их правнуки.

Они будут сопротивляться вне зависимости от того, под какими лозунгами вы будете осуществлять "братскую помощь" - защита страны от националистов и НАТО или спасение народа от озверевшего диктатора. Вспомните поляков, литовцев и многих других – они сражались и с Германией, и с СССР.

Они будут сопротивляться вне зависимости от того, какую позицию займет Лукашенко – предаст все и всех, что наиболее вероятно, или тоже будет против вас. В любом случае – это не Крым. Будут жертвы с обеих сторон и, увы, масштабные. А вот потока похоронок вам не простит и тот немногочисленный электорат, который вас пока еще поддерживает.

Поэтому, господа, добрый совет – не вмешивайтесь, оставьте Беларусь в покое. Лет через пять-десять руководство России – не вы, конечно, а другие люди – отстроят отношения с новой Беларусью, уже не как с российским протекторатом, а как с независимой страной. И это, а не то, что делаете вы, будет в интересах народов обеих стран.

Леонид Гозман

P.S. И Украину тоже в покое оставьте. Вы же там, очевидно, проиграли, хотя крови пролили немеряно. Заберите с Донбасса своих трактористов, шахтеров и бандитов, дайте людям восстановить все, что вы там разрушили.

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