МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, сопредседатель наблюдательного совета ИК "Третий Рим"Все статьи автора

Оставьте Путина в покое, ради Бога

26.5т

Я понял, что не смогу завтракать, пока не защищу (защитю?) нашего Президента. Кофе стынет, так что я по-быстрому.

Вы чего на дедушку накинулись? Что вы всем недовольны то так? Он чего не так сказал?????

Ну давайте, бунтари, представьте себя на минуту на его месте. Ну, скажите мне за вопрос про ядерный удар! Вы что, скажете, что Россия не ответит, в случае ядерной атаки? Правда, так скажете?

Нет, я даже не буду вас спрашивать, почему вы говорите предательские речи, фактически нарушающие хрупкий ядерный мир на Земле и провоцирующие наших потенциальных противников начать создавать стратегии ядерного шантажа или даже ядерной атаки на Россию (даже если вы верите, что США - безгрешны и никогда, ни одним пальчиком не могут себе позволить нажать на красную кнопку - хотя именно они себе это когда-то позволили), то остается еще Китай, а в перспективе даже Иран с Северной Кореей - им мы тоже не ответим?). Я вас о другом спрошу: если мы не ответим на ядерный удар - то тогда ЗАЧЕМ НАМ РВСН? То есть - уважаемый либерал, ставший на минуту президентом, вы что имели в виду - что мы столько денег на РВСН зря выбрасываем? Это почище всей коррупции с виолончелями будет!!!!! А если РВСН не зря - то для чего? Или вы, наш уважаемый президент на минуту, имеете в виду что РВСН нам нужны для того, чтобы нанести ядерный удар первыми?????!!!!!

Новости
Отважится ли Путин на ядерный удар

Вот это вы хватили. Стоит вам такое сказать, все агентства мира разделятся на два лагеря. Первые будут писать: "Президент России объявил, что Россия первой нанесет ядерный удар"; вторые - "Президент России заявил, что десятки миллиардов долларов на РВСН потрачены зря". Да вы же сами про себя будете все это писать и ужасаться сами себе!

Ну, а то, что у нашего бессменного с чувством юмора плохо - так это мы давно знаем, со времен "Курска". Но, как говорится, любим мы его не за это.

Так что - оставьте ради бога эту дурацкую тему, дайте ему спокойно в хоккей уже играть. А хотите его критиковать - так критикуйте за:

- разрушение судебной системы, произвол силовиков, пытки и убийства в колониях и тюрьмах, массовые неправовые посадки;

- монополизацию власти, уничтожение конкуренции и конкурентов, формирование системы отрицательного отбора во властной иерархии, разрушение института передачи власти, что скорее всего, приведет к существенному ухудшению ситуации с управлением страной в момент, когда передача власти все же случится;

- разгул коррупции, не виданный в приличных странах;

- развал систем здравоохранения и образования;

Новости
Все намного хуже: Путин не просто негодяй

- рецессию на фоне дорогой нефти, развал экономики, снижение доходов населения, растущую бедность;

- отставание инфраструктуры;

- атмосферу тотального недоверия в стране;

- систему управления, заполненную некомпетентными кумовьями, сказочно обогащающимися не смотря на перманентный кризис;

- растущую утечку мозгов и капитала;

- потерю влияния практически во всей зоне наших экономических интересов, бездарную и преступную политику по отношению к нашему потенциально важнейшему партнеру в регионе - Украине, полный провал в политике по отношению к ЕС - потенциально нашему ближайшему союзному экономическому блоку;

- разбазаривание природных ресурсов и провал в экологической политике;

- и многое, многое другое.

Не плодите сущности, и без вас хватает.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей МовчанАндрей Мовчан
Темы
Российская военная угрозаВойна
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Мовчана
Поделиться в Facebook
47
Комментарии
14
37
Смешно
54
Интересно
16
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
МОЛОДЕЦ ПАРЕНЬ . УМНО !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сокол Николай
Сокол Николай
Всё дело в том, что пуйла сильно бесит то, что с ним никто не считается на международной арене. Россия под его руководством терпит фиаско везде и всюду... Ему не даёт покоя, что у него самый мощный ядерный потенциал, а его никто не боится. Мало того - какие то страны - букашки из ЕС позволяют себе вольности, применяют санкции и т. п... Ну как же так ?! У него такая ядерная сила, а его никто не уважает ! Он и его приспешники совершенно не хотят понять, что сегодня уважают не за это.. Это политика питерской подворотни. Это там шпана вынуждена была уважать того, кто посильнее - иначе получала по соплям... Вот он и пытается применять это "закон джунглей" в международной политике и очень хочется ему об этом всем в назидание повторять... Безумец... Сегодня, что бы развалить страну такую, как рашку, нет необходимости применять превентивный ядерный удар. Достаточно экономических методов, что и делается сейчас. Они не такие быстрые, не такие наглядные и впечатляющие, но удушающие... Как анаконда... А самое главное, что без ядерного пепла с обеих сторон...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Мажу маслом бутерброд,сразу мысль:"А как народ?" и икра не лезет в горло, и коньяк не льётся в рот...поц дешёвый,когда в России то был? или у тебя в консультантах "убиенный" бабченко,мотя гавнопольский,или казнокрад пономарёв?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
2 из 3 ответов | показать все
Попова Ольга
Попова Ольга
Дегтяренко Светлана, ХУНА ЕБНУТАЯ , ОН ЖЕ В МАЦКВЕ РАБОТАЕТ ! ОПЯТЬ ГОВНОМ ПЛЮЕШСЯ ДУРА СТАРАЯ ДУРНО ПАХНУЩАЯ ПАРАШЕЙ ,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Терещенко Людмила
Терещенко Людмила
Дегтяренко Светлана, Мовчан, это довольно популярный в России экономист, живет и работает в Москве. Москва, вроде, в России находится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги