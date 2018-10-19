Я понял, что не смогу завтракать, пока не защищу (защитю?) нашего Президента. Кофе стынет, так что я по-быстрому.

Вы чего на дедушку накинулись? Что вы всем недовольны то так? Он чего не так сказал?????

Ну давайте, бунтари, представьте себя на минуту на его месте. Ну, скажите мне за вопрос про ядерный удар! Вы что, скажете, что Россия не ответит, в случае ядерной атаки? Правда, так скажете?

Нет, я даже не буду вас спрашивать, почему вы говорите предательские речи, фактически нарушающие хрупкий ядерный мир на Земле и провоцирующие наших потенциальных противников начать создавать стратегии ядерного шантажа или даже ядерной атаки на Россию (даже если вы верите, что США - безгрешны и никогда, ни одним пальчиком не могут себе позволить нажать на красную кнопку - хотя именно они себе это когда-то позволили), то остается еще Китай, а в перспективе даже Иран с Северной Кореей - им мы тоже не ответим?). Я вас о другом спрошу: если мы не ответим на ядерный удар - то тогда ЗАЧЕМ НАМ РВСН? То есть - уважаемый либерал, ставший на минуту президентом, вы что имели в виду - что мы столько денег на РВСН зря выбрасываем? Это почище всей коррупции с виолончелями будет!!!!! А если РВСН не зря - то для чего? Или вы, наш уважаемый президент на минуту, имеете в виду что РВСН нам нужны для того, чтобы нанести ядерный удар первыми?????!!!!!

Новости Отважится ли Путин на ядерный удар

Вот это вы хватили. Стоит вам такое сказать, все агентства мира разделятся на два лагеря. Первые будут писать: "Президент России объявил, что Россия первой нанесет ядерный удар"; вторые - "Президент России заявил, что десятки миллиардов долларов на РВСН потрачены зря". Да вы же сами про себя будете все это писать и ужасаться сами себе!

Ну, а то, что у нашего бессменного с чувством юмора плохо - так это мы давно знаем, со времен "Курска". Но, как говорится, любим мы его не за это.

Так что - оставьте ради бога эту дурацкую тему, дайте ему спокойно в хоккей уже играть. А хотите его критиковать - так критикуйте за:

- разрушение судебной системы, произвол силовиков, пытки и убийства в колониях и тюрьмах, массовые неправовые посадки;

- монополизацию власти, уничтожение конкуренции и конкурентов, формирование системы отрицательного отбора во властной иерархии, разрушение института передачи власти, что скорее всего, приведет к существенному ухудшению ситуации с управлением страной в момент, когда передача власти все же случится;

- разгул коррупции, не виданный в приличных странах;

- развал систем здравоохранения и образования;

- рецессию на фоне дорогой нефти, развал экономики, снижение доходов населения, растущую бедность;

- отставание инфраструктуры;

- атмосферу тотального недоверия в стране;

- систему управления, заполненную некомпетентными кумовьями, сказочно обогащающимися не смотря на перманентный кризис;

- растущую утечку мозгов и капитала;

- потерю влияния практически во всей зоне наших экономических интересов, бездарную и преступную политику по отношению к нашему потенциально важнейшему партнеру в регионе - Украине, полный провал в политике по отношению к ЕС - потенциально нашему ближайшему союзному экономическому блоку;

- разбазаривание природных ресурсов и провал в экологической политике;

- и многое, многое другое.

Не плодите сущности, и без вас хватает.