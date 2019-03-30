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"Оставил бедолагу": в Казахстане готовы к проблемам после ухода Назарбаева

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В Казахстане готовы к проблемам после ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева, который правил почти 30 лет, и оставил после себя коррупцию и проблемы с деньгами.

Об этом рассказал в эфире ток шоу THE WEEK для Тараса Березовца и Питера Залмаева бывший премьер-министр (1994-1997 гг) Акежан Кажегельдин (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я абсолютно уверен, что он в принципе хотел быть первым и последним президентом этой страны. Но, вероятно, не успел подготовиться. Вполне может быть, что будет подготовка, будут внесены изменения в Конституцию, будет постепенно передаваться власть парламенту, и будет у нас парламентская республика", – отметила Кажегельдин.

"Оставил бедолагу": в Казахстане готовы к проблемам после ухода Назарбаева

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По его словам, Казахстану нужно стать парламентской республикой, потому что президентская была искусственной, а президентский институт не работал.

Новости
По примеру Казахстана: еще в одной стране захотели переименовать столицу

"Привел к ужасающей коррупции. Мы абсолютно никогда не сможем провести честные, справедливые выборы и избрать одного президента после того, что 26 лет происходило в стране. Самая большая проблема его наследия, которое он оставил, как головную боль будущим поколениям, включая этого бедолагу, который исполняет обязанности президента, это что делать с коррупцией, похищенными деньгами. Народ будет сейчас требовать их возвращения. Как их возвращать, не задев тех, кто их похитил", – признался он.

"Оставил бедолагу": в Казахстане готовы к проблемам после ухода Назарбаева

Касательно переименования столицы Казахстана Кажегельдин признался, что событие носит курьезный характер. Это все происходило в малообъяснимой спешке.

"Трудно помещается в логику нормально мыслящего человека. Мало того, что власть урезанная и таким образом в принципе нивелирован институт президента. Плюс ко всему еще человек был вынужден на следующее утро благодарить за свое назначение таким образом, что спешно начали все переименовывать. Все это из ряда непонятных нервозных действий. Звучит это не очень благозвучно, весьма странно. Можно было найти правильное сочетание", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Нурсултан НазарбаевТарас БерезовецПитер Залмаев
Место
Казахстан
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